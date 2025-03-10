Экс-прокурор поднял себе пенсию до 100 тысяч гривен

Решение о назначении новой пенсии Сергею Ленскому принял Харьковский окружной административный суд в конце февраля 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Издание сообщает, что Сергей Ленский в августе 2024 года обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области для перерасчета своей пенсионной выплаты. Для этого бывший прокурор взял справку в Кировоградской областной прокуратуре о размере зарплаты действующего прокурора области – 113,1 тысячи гривен – и требовал поднять ему пенсию до 90% от этой суммы.

Заметьте! Заявление экс-прокурора отправили на рассмотрение в ПФУ Запорожской области. Там Ленскому отказали в перерасчете, поэтому он обратился в суд.

Как происходил судебный иск

Юристы ПФУ Запорожской области, как отмечают в тексте, выбрали "странную тактику":

Они пытались привлечь в качестве третьей стороны Минсоцполитики (что практически никогда не происходит в подобных делах), и получили отказ от судьи. Фактически не озвучили аргументы по существу дела, а вместо этого заявили, что действовали "на основании и в пределах полномочий" (обычно представители ПФУ в суде озвучивают подробные возражения).

Представитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области 07.02.2025 подал в суд отзыв на исковое заявление, в котором просит суд отказать в удовлетворении исковых требований, обосновывая это тем, что управление в спорных правоотношениях действовало на основании и в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины,

– говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил его. Поэтому в результате дела пенсия Сергея Ленского возрастет до 101,8 тысячи гривен.

В решении указано, что административный иск к Главному управлению ПФУ в Харьковской и Запорожской областях о признании противоправным и отмене решения, обязательства совершить определенные действия – удовлетворить.

Интересно! Кроме того, что пенсию прокурору должны выплачивать без ограничения размера зарплаты для перерасчета пенсий, без налогообложения и начисления военного сбора и "в случае повышения заработной платы работникам прокуратуры проводить дальнейшие перерасчеты пенсии и ее выплаты независимо от того, прекращена ли работа на время перерасчета пенсии или она продолжается".