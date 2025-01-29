Пенсии судьям в отставке в Украине

Об этом сообщил Пенсионный фонд на запрос журналистов "Слідства.Інфо", пишет 24 канал со ссылкой на медиа.

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Так по подсчетам журналистов, за 2024 год Пенсионный фонд Украины потратил около 5 019 760 970 гривен на содержание судей в отставке. В то же время средняя пенсия такого лица составляет 107 040,28 гривны.

В материале говорится о том, что за 2024 год в отставку ушли 238 судей. Как отмечает "Слідства.Інфо", отставка является логическим завершением карьеры таких украинцев.

В частности оно сопровождается пожизненным содержанием за государственные средства. Размер этого содержания зависит от заработной платы судьи (выплаты от 50 до 90% в зависимости от стажа).

Заметьте! Отмечается, что в Украине прослеживается тенденция, что сомнительные судьи пытаются убежать на почетную "пенсию".