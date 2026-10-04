Что изменится с 18 октября

Новые правила относительно бронирования от мобилизации касаются агросектора. Об этом рассказала консультант Всеукраинской Аграрной Рады по вопросам учета, налогообложения и бронирования военнообязанных Леся Панкратова, сообщили в организации.

Новые правила должны предоставить больше возможностей для небольших производителей, которые ранее не могли получить статус критически важных из-за масштаба своего хозяйства.

Ранее одним из ключевых показателей было наличие не менее 200 гектаров сельскохозяйственных угодий. Теперь предусмотрены и альтернативные варианты соответствия критериям. В частности , речь идет о:

годовой доход предприятия не менее 20 миллионов гривен;

отдельный критерий для хозяйств с многолетними насаждениями – от 50 гектаров таких насаждений.

Это означает, что часть более мелких производителей сможет претендовать на статус "критического" не только по площади земель, но и по другим показателям.

Почему советуют не ждать последнего дня

Расширение критериев может увеличить количество предприятий, которые будут подавать документы на получение или подтверждение статуса.

Из-за этого может возрасти и нагрузка на органы, рассматривающие такие заявки. Именно поэтому предприятиям, у которых приближается окончание срока действия действующего статуса, рекомендуют начинать процедуру заранее.

Предприятиям следует подавать документы заранее. На практике лучше раньше продлить статус критически важного предприятия, чем допустить даже несколькихдневный перерыв. В вопросах бронирования каждый день имеет значение,

– подчеркнула Панкратова.

Что будет с критерием заработной платы для бронирования

Отдельно стоит отметить, что вопрос бронирования связан с критерием заработной платы. Для забронированных работников должен обеспечиваться установленный уровень заработной платы.

С 1 сентября 2026 года общее требование составляет не менее трех минимальных зарплат. При нынешней минимальной зарплате в 8 647 гривен это 25 941 гривна.

Однако в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 9 546 гривен, соответственно вырастет и необходимый уровень зарплаты для бронирования работников.

Если эту сумму утвердят, расчет зарплаты для бронирования будет следующим: 9 546 × 3 = 28 638 гривен. Таким образом, потенциальная разница составит 2 697 гривен в месяц, или примерно 10,4%.