Почему следует передавать показатели
Все потребители электроэнергии должны месячно самостоятельно считывать показания счетчика электроэнергии и подавать их оператору системы расчета. Объем потребленной электроэнергии определяется за календарный месяц, и данные должны быть поданы за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.
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Если показатели счетчика подаются позже, то данные за 1 число рассчитываются на основе среднесуточного потребления.
Как передать показания счетчика
Чтобы передать показания счетчика электроэнергии, можно воспользоваться несколькими методами:
- Личный кабинет на сайте с помощью ДТЭК.
- Звоня по телефону в колл-центр оператора системы расчета (ОСР).
- Отправляя сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, или Facebook Messenger.
- С помощью компании Yasno, где нужно указать свой личный счет и ввести показатели.
- Используя Приват24.
Вырастет ли тариф на электроэнергию
Сейчас тариф на электроэнергию остается на уровне 2,64 гривны за киловатт-час и не будет меняться до конца отопительного сезона.
По мнению эксперта по жилищно-коммунальным вопросам Олега Попенко, тарифы могут вырасти так:
- на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.
- второй рост – до 5,5 – 6 гривен.
В то же время недавно Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что сейчас не стоит ждать повышения тарифов до 6 гривен, ведь в этом нет необходимости. А решение о повышении тарифов будет принято в апреле, после того, как правительство оценит текущую ситуацию в энергетическом секторе.