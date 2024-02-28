Почему следует передавать показатели

Все потребители электроэнергии должны месячно самостоятельно считывать показания счетчика электроэнергии и подавать их оператору системы расчета. Объем потребленной электроэнергии определяется за календарный месяц, и данные должны быть поданы за два дня до завершения текущего месяца и в течение первых трех дней следующего месяца.

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Если показатели счетчика подаются позже, то данные за 1 число рассчитываются на основе среднесуточного потребления.

Обратите внимание! Оператор системы расчета имеет право проводить проверку счетчика электроэнергии в любое время для подтверждения правильности поданных показаний.

Как передать показания счетчика

Чтобы передать показания счетчика электроэнергии, можно воспользоваться несколькими методами:

Личный кабинет на сайте с помощью ДТЭК. Звоня по телефону в колл-центр оператора системы расчета (ОСР). Отправляя сообщения в ОСР через чат-боты в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, или Facebook Messenger. С помощью компании Yasno, где нужно указать свой личный счет и ввести показатели. Используя Приват24.

Вырастет ли тариф на электроэнергию

Сейчас тариф на электроэнергию остается на уровне 2,64 гривны за киловатт-час и не будет меняться до конца отопительного сезона.

Заметьте! После завершения отопительного сезона возможен рост цен на свет в два этапа. Первый рост может произойти ориентировочно 1 мая - 1 июня, а второй 1 октября или 1 ноября.

По мнению эксперта по жилищно-коммунальным вопросам Олега Попенко, тарифы могут вырасти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

В то же время недавно Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что сейчас не стоит ждать повышения тарифов до 6 гривен, ведь в этом нет необходимости. А решение о повышении тарифов будет принято в апреле, после того, как правительство оценит текущую ситуацию в энергетическом секторе.