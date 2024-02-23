Изменится ли тариф на свет в марте

Сейчас тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. Эта сумма не будет меняться до конца отопительного сезона.

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Однако в комментарии для 24 Канала Олег Попенко рассказал, что после отопительного сезона, цены на свет могут вырасти в два этапа и достичь 6 гривен.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ Насколько я знаю, в 2024 году планируется, что цены на электроэнергию вырастут дважды за год. То есть один рост будет ориентировочно 1 мая – 1 июня, а второе 1 октября или 1 ноября. Как показывает практика, вот в прошлом году с 1 июня подняли тарифы первый раз, а потом 1 ноября решили не поднимать. Однако в этом году в планах такой рост тарифов есть.

Поэтому, на его взгляд, тарифы могут вырасти так:

на первом этапе – до уровня 3,5 – 4 гривны.

второй рост – до 5,5 – 6 гривен.

Ответ Минэнергетики

Герман Галущенко сообщил, что сейчас не стоит ждать повышения тарифов до 6 гривен, ведь в этом нет необходимости.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая.

Он добавил, что соответствующее решение будет принято в апреле, после того, как правительство оценит текущую ситуацию в энергетическом секторе.