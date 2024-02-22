Как подавить показания счетчиков
- Показания электросчетчика
Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать разными способами:
- Через сайт ОСР (через личный кабинет)
- Позвонить в колл-центр ОСР.
- Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
- Другим способом, предусмотренным ОСР.
- Показания счетчиков горячей и холодной воды
Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:
- В личном кабинете.
- На сайте.
- С помощью Viber-бота.
- По номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- С помощью Telegram-бота в приложении.
- В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).
- Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
- Показания газового счетчика
Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Таким образом, показатели можно передать:
- Передавать оператору ГРМ (облгаза).
- На сайте или в чат-боте облгаза.
- Позвонить в контакт-центр облгаза.
Что известно о поверке счетчиков
Сейчас в Украине все граждане, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.
При этом, поверка может быть инициирована как самим потребителем, так и поставщиком услуг. Часто компании-поставщики сами связываются с потребителями, когда наступает время для поверки.
Актуальные тарифы на коммунальные услуги
Пока стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. А вот цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже остаются без изменений, хотя летом этого года НКРЕКП совершил неудачную попытку повысить тариф.
В основном население пользуется услугами "Нафтогаза", поэтому тариф составит 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены отличаются.
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