Как подавить показания счетчиков

Показания электросчетчика

Передать показатели нужно до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать разными способами:

Через сайт ОСР (через личный кабинет) Позвонить в колл-центр ОСР. Через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger). Другим способом, предусмотренным ОСР.

Показания счетчиков горячей и холодной воды

Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа. Данные можно передать следующими способами:

В личном кабинете. На сайте. С помощью Viber-бота. По номеру контакт-центра (044) 202-0202; С помощью Telegram-бота в приложении. В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ). Записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Обратите внимание! Представление актуальных показателей счетчиков на регулярной основе обеспечивает оплату только за объем потребленной воды.

Показания газового счетчика

Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. Таким образом, показатели можно передать:

Передавать оператору ГРМ (облгаза). На сайте или в чат-боте облгаза. Позвонить в контакт-центр облгаза.

Обратите внимание! Кроме счетов за газ украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

Что известно о поверке счетчиков

Сейчас в Украине все граждане, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.

Обратите внимание! Если поверка не будет проведена в установленные сроки, это может привести к отключению коммунальных услуг или штрафов.

При этом, поверка может быть инициирована как самим потребителем, так и поставщиком услуг. Часто компании-поставщики сами связываются с потребителями, когда наступает время для поверки.

Актуальные тарифы на коммунальные услуги

Пока стоимость электроэнергии останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. А вот цены на централизованное водоснабжение и водоотвод тоже остаются без изменений, хотя летом этого года НКРЕКП совершил неудачную попытку повысить тариф.

В основном население пользуется услугами "Нафтогаза", поэтому тариф составит 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС). У других поставщиков цены отличаются.

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