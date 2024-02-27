За какие долги отключат свет

В общем, населения имеет задолженность за электроэнергию в размере 20 миллиардов гривен. По информации поставщиков, долг в городе Киеве превышает один миллиард гривен, так же и в Черновцах. В некоторых регионах средний долг выше, а в других - ниже.

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Интересно! Согласно официальной информации, по состоянию на конец октября прошлого года общий долг бытовых потребителей за электроэнергию превышал 11 миллиардов гривен.

Эксперт в энергетической сфере из "Украинского института будущего" Андриан Прокип отмечает, что на отключение будет влиять не только сумма долга, но и срок его начисления.

Если задолженность длится более 2 месяцев и превышает 3 тысячи гривен, домохозяйство должно немедленно решить этот вопрос. В противном случае может произойти отключение.

Зато небытовые потребители и в дальнейшем не подпадают под отключение. "Укрэнерго" требует пересмотра списка компаний и внедрения ограниченного количества предприятий, в отношении которых будет действовать это правило.

Важно! По словам эксперта, тариф для населения, даже после недавнего существенного повышения в июне, остается дотационным и не покрывает всех расходов на производство и поставку электроэнергии бытовым потребителям.