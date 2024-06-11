Який лічильник краще обрати

Використання двозонних і тризонних лічильників з тарифом "день-ніч", що діє в години мінімального навантаження на енергосистему, дозволяє суттєво зменшити витрати на електроенергію. Річ у тім, що двозонні лічильники ведуть облік електроенергії по двох зонах – день та ніч, а тризонні по трьох зонах – пікова година, напівпікова година та ніч

Читайте також: Яку суму грошей треба тримати в готівці на випадок блекауту

А у період з 23:00 до 07:00 діє тариф "день-ніч", який за умови встановлення одного із лічильників суттєво нижчий за фіксований тариф. Особливо це вигідно, якщо в цей період планувати прання, поливання саду, нагрівання води в бойлері, увімкнення електроопалення тощо.

Зауважте! Встановлення дво- та тризонних лічильників здійснюють ваші електропостачальники. Для цього необхідно подати заявку на встановлення та придбати відповідний лічильник. Вартість таких лічильників починається від 3 000 гривень.

Які актуальні тарифи двозонного та тризонного лічильника

Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника:

з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат,

а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат.

Тарифи "день-ніч" для тризонних лічильників:

з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 – коефіцієнт становить 1,5, ціна – 6,48 гривні за кіловат,

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – коефіцієнт 1, ціна – 4,32 гривні за кіловат,

з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4, ціна – 1,73 гривні за кіловат.