Скільки буде коштувати гектар землі у 2025 році

Юрист Ігор Ясько розповів у коментарі 24 Каналу, що протягом останніх місяців в Україні спостерігається зростання цін на землю, і ця тенденція може продовжитися у 2025 році. За його словами, у центральних регіонах за прогнозами очікується підвищення вартості землі до 20% у гривнях.

Читайте також Як зміниться процедура оформлення паїв у 2025 році

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року,

– говорить адвокат і керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Одними з основних факторів, які впливатимуть на вартість землі, за словами юриста, буде війна та перегляд у бік збільшення орендної ставки та нормативної грошової оцінки.

Зверніть увагу! Середня вартість 1 гектара землі на середину грудня 2024 року по Україні складає 47 948 гривень. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області – у середньому 90 240 гривень за гектар, а найдешевша у Дніпропетровській області – 31 747 гривні за гектар.