Скільки коштує куб газу зараз

Вартість газу для побутових споживачів не змінювалась протягом останніх декількох років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

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Нагадаємо! Саме Нафтогаз виступив постачальником останньої надії – ПОН. Зараз ця компанія обслуговує понад 90% українських споживачів.

Олексій Чернишов Колишній очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Вартість газу у Нафтогазі зараз – 7,96 гривні за кубометр. Інші регулятори мають тариф в межах від 7,70 до 9,99 гривні.

Зауважте! Доставка газу оплачується окремо.