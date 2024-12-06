Сколько стоит куб газа сейчас

Стоимость газа для бытовых потребителей не менялась в течение последних нескольких лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

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Напомним! Именно Нафтогаз выступил поставщиком последней надежды – ППН. Сейчас эта компания обслуживает более 90% украинских потребителей.

Алексей Чернышов Бывший глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Стоимость газа в Нафтогазе сейчас – 7,96 гривны за кубометр. Другие регуляторы имеют тариф в пределах от 7,70 до 9,99 гривны.

Заметьте! Доставка газа оплачивается отдельно.