Кто имеет право на выплаты и их размеры

Лица с инвалидностью с детства могут получить государственную социальную помощь, которая предназначается для них и для детей с инвалидностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Государственная социальная помощь предоставляется:

Лицам с инвалидностью с детства I, II, III группы – на весь срок инвалидности. Выплаты назначаются со дня подачи заявки, если в течение трех месяцев были предоставлены все необходимые документы.

I, II, III группы – на весь срок инвалидности. Выплаты назначаются со дня подачи заявки, если в течение трех месяцев были предоставлены все необходимые документы. Детям с инвалидностью до 18 лет – на период, указанный в медицинском заключении, но не дольше, чем до достижения 18-летнего возраста.

Обратите внимание! Сумма помощи зависит от процента прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составляет от 2 361 до 8 044,7 гривен.

Как оформить помощь

Подать заявление вместе с пакетом документов в:

орган социальной защиты населения по месту жительства,

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ),

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей общины.

Для оформления выплаты нужны следующие документы:

Заполненное заявление.

Документ, удостоверяющий личность заявителя.

Копия свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (с предъявлением оригинала).

Справка с места учебы ребенка с указанием, находится ли он на полном государственном содержании.

Копия решения суда об усыновлении ребенка (при необходимости).

Копия решения об установлении опеки или попечительства над ребенком с инвалидностью (если обращается опекун или попечитель).

Копия решения суда о назначении опекуна для лица с инвалидностью с детства или документ, подтверждающий полномочия представителя учреждения, который выполняет функции опекуна (если обращается опекун).

Копия решения суда о признании лица с инвалидностью с детства недееспособным (при необходимости).

Важно! Все документы необходимо подать в установленные сроки во избежание задержки в рассмотрении заявки.

Как оформить помощь онлайн через портал Дію

Авторизация:

Перейдите на портал "Дія" и нажмите кнопку "Подать заявление" .

. Авторизуйтесь в системе.

Выбор получателя помощи:

Укажите, для кого именно вы подаете заявление (себя, ребенка и т.д.).

Определение вида помощи:

Выберите нужный вид социальной помощи и способ ее получения (банковский счет, почтовое отделение и т.д.).

Загрузка документов:

Добавьте сканированные копии или качественные фотографии необходимых документов. Изображения должны быть четкими, чтобы хорошо читался текст и были видимы печати.

Проверка и подписание:

Убедитесь, что все данные заполнены правильно.

Подпишите заявление с помощью электронной подписи или функции "Дія.Підпис".

Отправка заявления и отслеживание статуса: