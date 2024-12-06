Кто может получить такую надбавку

Эта надбавка предоставляется не только коренным жителям, но и переселенцам, выбравшим горные населенные пункты для проживания, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

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Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%,

– говорится в законе.

При каких условиях предоставляется эта надбавка:

лицо официально проживает в горном населенном пункте;

гражданин оформил статус жителя горного населенного пункта;

лицо имеет удостоверение об указанном статусе.

Чтобы оформить документы, необходимо обратиться в один из таких органов: