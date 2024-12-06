Хто може отримати таку надбавку

Ця надбавка надається не тільки корінним жителям, а і переселенцям, що обрали гірські населені пункти для проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

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Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%,

– йдеться в законі.

За яких умов надається ця надбавка:

особа офіційно проживає у гірському населеному пункті;

громадянин оформив статус мешканця гірського населеного пункту;

особа має посвідчення про вказаний статус.

Щоб оформити документи, необхідно звернутись до одного з таких органів: