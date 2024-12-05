Скільки держава отримає з податків

Через затримку з підвищенням податків, Україна недоотримає близько 13 мільярдів гривень цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням "Громадське Радіо".

Читайте також Українці можуть отримати майже 300 гривень доплати до пенсії

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, що закон про підвищення податків був підписаний пізніше, тому в бюджет надійде лише 8 мільярдів замість 21 мільярда, як було заплановано.

Однак він запевнив, що Міністерство фінансів має резерви, щоб компенсувати цю різницю, але не уточнив, що це за резерви.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради Про це більш професійно відповість Мінфін. Які резерви відшукує. Я не певен, що ми можемо публічно їх оголошувати. На наступний рік нічого не змінюється – 140 мільярдів, як було, так і лишається.

Що треба знати про підвищення податків

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків (№ 11416-д), який парламент ухвалив у другому читанні ще 10 жовтня.

Основні зміни: