За що доплатять пенсіонерам

Таку надбавку можуть отримати почесні донори, але для цього слід подати відповідну заяву до Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Статус почесного донора надається тим, хто безоплатно здав 40 разових доз крові або 60 доз плазми.

Згідно з Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", почесні донори-пенсіонери мають право на надбавку до пенсії в розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму для однієї особи.

Зауважте! У 2024 році прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, отже, надбавка складе 292 гривні.

Як отримати надбавку

Щоб отримати надбавку, необхідно подати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та надати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

посвідчення донора.

Зауважте! Наразі надбавку отримують 41 430 почесних донорів, повідомляє Пенсійний фонд України.