За що доплатять пенсіонерам
Таку надбавку можуть отримати почесні донори, але для цього слід подати відповідну заяву до Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Статус почесного донора надається тим, хто безоплатно здав 40 разових доз крові або 60 доз плазми.
Згідно з Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", почесні донори-пенсіонери мають право на надбавку до пенсії в розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму для однієї особи.
Зауважте! У 2024 році прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, отже, надбавка складе 292 гривні.
Як отримати надбавку
Щоб отримати надбавку, необхідно подати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та надати такі документи:
- паспорт;
- реєстраційний номер платника податків;
- посвідчення донора.
Зауважте! Наразі надбавку отримують 41 430 почесних донорів, повідомляє Пенсійний фонд України.