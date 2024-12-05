Допомога на опалення дровами та вугіллям

Для тих, хто опалює будинок лише вугіллям або дровами (без центрального опалення, газу чи електрики), передбачено два види допомоги, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Цю допомогу надають один раз на рік за особистим зверненням:

Субсидія призначена для сімей з низьким доходом, які не можуть сплатити комунальні послуги.

А пільга надається окремим категоріям громадян: ветеранам війни, чорнобильцям, багатодітним сім'ям та іншим.

Зверніть увагу! Для отримання субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи. Для отримання пільги слід подати заяву, а за необхідності — довідку про наявність пічного опалення в будинку.

Окрім того, вже другий рік поспіль тим, хто отримав субсидію або пільгу, надається додаткова допомога на тверде паливо. Виплата здійснюється один раз за опалювальний сезон, а її розмір визначається індивідуально та залежить від суми нарахованих пільг або субсидії.