Хто не отримає виплату

Витратити тисячу можна до 31 грудня 2052 року, про що передає 24 канал з посиланням на пресслужбу Дії.

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Однак цю тисячу гривень, яку надає уряд, не зможуть отримати українці, що перебувають за кордоном. Тобто ті, хто живуть за межами країни, навіть маючи статус біженця, не зможуть оформити заяву на виплату.

Зауважте! Переказ коштів проводитиметься тільки після верифікації місцеперебування претендента

на виплату.

На що можна витратити гроші

Виплату можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, медичні послуги, квитки на транспорт, книги тощо. Також "тисячу Зеленського" можна задонатити на Збройні сили, зробити благодійну пожертву або придбати військові облігації.

Зверніть увагу! Отримана сума не впливає на отримання субсидії та не підлягає оподаткуванню.