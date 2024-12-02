Кто не получит выплату

Потратить тысячу можно до 31 декабря 2052 года, о чем передает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Дії.

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Однако эту тысячу гривен, которую предоставляет правительство, не смогут получить украинцы, что находящиеся за границей. То есть те, кто живут за пределами страны, даже имея статус беженца, не смогут оформить заявление на выплату.

Заметьте! Перевод средств будет проводиться только после верификации местонахождения претендента

на выплату.

На что можно потратить деньги

Выплату можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, медицинские услуги, билеты на транспорт, книги и тому подобное. Также "тысячу Зеленского" можно задонатить на Вооруженные силы, сделать благотворительное пожертвование или приобрести военные облигации.

Обратите внимание! Полученная сумма не влияет на получение субсидии и не подлежит налогообложению.