Помощь на отопление дровами и углем

Для тех, кто отапливает дом только углем или дровами (без центрального отопления, газа или электричества), предусмотрено два вида помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Эту помощь предоставляют один раз в год по личному обращению:

Субсидия предназначена для семей с низким доходом, которые не могут оплатить коммунальные услуги.

А льгота предоставляется отдельным категориям граждан: ветеранам войны, чернобыльцам, многодетным семьям и другим.

Обратите внимание! Для получения субсидии нужно подать заявление и декларацию о доходах. Для получения льготы следует подать заявление, а при необходимости - справку о наличии печного отопления в доме.

Кроме того, уже второй год подряд тем, кто получил субсидию или льготу, предоставляется дополнительная помощь на твердое топливо. Выплата осуществляется один раз за отопительный сезон, а ее размер определяется индивидуально и зависит от суммы начисленных льгот или субсидии.