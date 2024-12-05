За что доплатят пенсионерам
Такую надбавку могут получить почетные доноры, но для этого следует подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Статус почетного донора предоставляется тем, кто бесплатно сдал 40 разовых доз крови или 60 доз плазмы.
Согласно Закону Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", почетные доноры-пенсионеры имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% от утвержденного прожиточного минимума для одного человека.
Обратите внимание! В 2024 году прожиточный минимум составляет 2 920 гривен, следовательно, надбавка составит 292 гривны.
Как получить надбавку
Чтобы получить надбавку, необходимо подать заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить следующие документы:
- паспорт;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- удостоверение донора.
Обратите внимание! Сейчас надбавку получают 41 430 почетных доноров, сообщает Пенсионный фонд Украины.