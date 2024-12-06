Хто має право на виплати та їх розміри

Особи з інвалідністю з дитинства можуть отримати державну соціальну допомогу, яка призначається для них і для дітей з інвалідністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Державна соціальна допомога надається:

Особам з інвалідністю з дитинства I, II, III групи – на весь строк інвалідності. Виплати призначаються з дня подання заявки, якщо протягом трьох місяців було надано всі необхідні документи.

I, II, III групи – на весь строк інвалідності. Виплати призначаються з дня подання заявки, якщо протягом трьох місяців було надано всі необхідні документи. Дітям з інвалідністю до 18 років – на період, вказаний у медичному висновку, але не довше, ніж до досягнення 18-річного віку.

Зауважте! Сума допомоги залежить від відсотка прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить від 2 361 до 8 044,7 гривень.

Як оформити допомогу

Подати заяву разом із пакетом документів до:

органу соціального захисту населення за місцем проживання,

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП),

уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної громади.

Для оформлення виплати потрібні такі документи:

Заповнена заява.

Документ, що посвідчує особу заявника.

Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (з пред’явленням оригіналу).

Довідка з місця навчання дитини із зазначенням, чи перебуває вона на повному державному утриманні.

Копія рішення суду про усиновлення дитини (за необхідності).

Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною з інвалідністю (якщо звертається опікун або піклувальник).

Копія рішення суду про призначення опікуна для особи з інвалідністю з дитинства або документ, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна (якщо звертається опікун).

Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (за потреби).

Важливо! Усі документи необхідно подати у встановлені строки для уникнення затримки у розгляді заявки.

Як оформити допомогу онлайн через портал Дію

Авторизація:

Перейдіть на портал "Дія" та натисніть кнопку "Подати заяву" .

. Авторизуйтесь у системі.

Вибір отримувача допомоги:

Вкажіть, для кого саме ви подаєте заяву (себе, дитину тощо).

Визначення виду допомоги:

Оберіть потрібний вид соціальної допомоги та спосіб її отримання (банківський рахунок, поштове відділення тощо).

Завантаження документів:

Додайте скановані копії або якісні фотографії необхідних документів. Зображення мають бути чіткими, щоб добре читався текст і були видимі печатки.

Перевірка та підписання:

Переконайтесь, що всі дані заповнені правильно.

Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису або функції "Дія.Підпис".

Надсилання заяви та відстеження статусу: