Хто має право на виплати та їх розміри
Особи з інвалідністю з дитинства можуть отримати державну соціальну допомогу, яка призначається для них і для дітей з інвалідністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Державна соціальна допомога надається:
- Особам з інвалідністю з дитинства I, II, III групи – на весь строк інвалідності. Виплати призначаються з дня подання заявки, якщо протягом трьох місяців було надано всі необхідні документи.
- Дітям з інвалідністю до 18 років – на період, вказаний у медичному висновку, але не довше, ніж до досягнення 18-річного віку.
Зауважте! Сума допомоги залежить від відсотка прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить від 2 361 до 8 044,7 гривень.
Як оформити допомогу
Подати заяву разом із пакетом документів до:
- органу соціального захисту населення за місцем проживання,
- Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП),
- уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної громади.
Для оформлення виплати потрібні такі документи:
- Заповнена заява.
- Документ, що посвідчує особу заявника.
- Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (з пред’явленням оригіналу).
- Довідка з місця навчання дитини із зазначенням, чи перебуває вона на повному державному утриманні.
- Копія рішення суду про усиновлення дитини (за необхідності).
- Копія рішення про встановлення опіки або піклування над дитиною з інвалідністю (якщо звертається опікун або піклувальник).
- Копія рішення суду про призначення опікуна для особи з інвалідністю з дитинства або документ, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна (якщо звертається опікун).
- Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (за потреби).
Важливо! Усі документи необхідно подати у встановлені строки для уникнення затримки у розгляді заявки.
Як оформити допомогу онлайн через портал Дію
Авторизація:
- Перейдіть на портал "Дія" та натисніть кнопку "Подати заяву".
- Авторизуйтесь у системі.
Вибір отримувача допомоги:
- Вкажіть, для кого саме ви подаєте заяву (себе, дитину тощо).
Визначення виду допомоги:
- Оберіть потрібний вид соціальної допомоги та спосіб її отримання (банківський рахунок, поштове відділення тощо).
Завантаження документів:
- Додайте скановані копії або якісні фотографії необхідних документів. Зображення мають бути чіткими, щоб добре читався текст і були видимі печатки.
Перевірка та підписання:
- Переконайтесь, що всі дані заповнені правильно.
- Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису або функції "Дія.Підпис".
Надсилання заяви та відстеження статусу:
- Надішліть заповнену заяву.
- Статус її розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті на порталі "Дія". Ви також отримаєте сповіщення на електронну пошту.