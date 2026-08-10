Нові петиції пропонують зрівняти обов'язки чоловіків і жінок

На сайті Кабінету Міністрів майже одночасно з'явилися петиції про те, що жінок можна так само мобілізувати, як чоловіків, якщо в них немає дітей. Тож, на думку авторів, було б правильно поширити та встановити однакові основні правила мобілізації, військового обліку й підготовки до служби. Про це йдеться на порталі, де українці можуть пропонувати зміни до законів.

Зробити закон про мобілізацію однаковим для всіх пропонують задля рівномірного розподілу навантаження, який би відповідав засадам Конституції про рівність прав громадян. Автори пропонують мобілізувати жінок без дітей. Інша петиція створена задля обов'язкового військового обліку жінок.

У першому випадку автор зазначає, що кожен громадянин повинен захищати державу, її суверенітет і територіальну цілісність. Проте зараз тягар служби покладено на чоловіків. Тому, на думку авторів, доцільно було б і жінок залучати до цієї справи. Водночас українки, які виховують дітей, могли б бути звільнені від мобілізації.

Нібито жінки, які не виховують дітей, не виконують обов'язків, за яких би держава могла надавати їм гарантії. На думку ініціатора, мобілізація жінок дозволила б збільшити мобілізаційний ресурс і дотримуватися принципів Конституції.

Рівні засади виконання військового обов'язку громадянами чоловічої та жіночої статі пропонуються в іншій петиції. Відповідні зміни могли б буцімто прибрати різні підходи до військового обов'язку чоловіків і жінок. А от "максимально справедливий та рівний розподіл обов'язків із захисту України між громадянами незалежно від статі", на думку автора, міг би бути більш законним варіантом. При цьому умови мобілізації мають бути абсолютно рівними.

Пропонується враховувати вік, стан здоров'я, військово-облікову спеціальність, потреби Сил оборони тощо. Підстави для відстрочки теж не мають бути розділені за гендером.

Третя петиція пропонує обов'язковий військовий облік жінок та можливість їхнього призову на військову службу під час мобілізації. Тобто автор хоче, щоб жінки не добровільно долучалися до служби, а ставали на облік, як і чоловіки. Постановка всіх жінок на військовий облік була б першим кроком до рівного обов'язку громадян.

Такі звернення до Кабінету Міністрів зареєстрували, аби законодавці могли вивчити питання й ініціювати необхідні законодавчі зміни.

Мобілізація жінок в Україні: чи можливі такі зміни

Такі ініціативи, звичайно, провокують суспільство на обговорення й різні поспішні висновки. Проте петиції часто не призводять до змін закону, особливо, якщо уряд розуміє, що виконати їх неможливо. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що пропозиції щодо мобілізації жінок не отримають підтримки Кабміну.

Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню,

– написав Коваленко.

Нагадаємо, раніше на сайті Кабміну зареєстрували петицію з пропозицією скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей до 18 років. Автор вважає таку норму несправедливою щодо батьків одного чи двох дітей.

Адвокат Олег Паньчак у коментарі 24 Каналу заявив, що не вважає це дискримінацією. Рівність перед законом не означає абсолютно однакового ставлення до людей із різними сімейними обставинами. У багатодітного батька більше неповнолітніх утриманців, більший обсяг обов'язків і потенційні наслідки для сім'ї у разі мобілізації.