Нова петиція пропонує забрати право на відстрочку в багатодітних батьків

Батьки одного чи двох батьків не можуть мати відстрочку, тоді як цілком придатні чоловіки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняються зі служби без вимог (лише якщо є борги зі сплати аліментів, то у відстрочці відмовляють). Такі нібито нерівні норми потрібно скасувати, – вважає автор петиції №41/010443-26еп.

У тексті йдеться про те, що держава повинна підтримувати багатодітні сім'ї соціальними виплатами та пільгами, а не звільненням батьків від мобілізації. Автор пише, що наявність дітей фактично не каже про те, що батько – це єдиний годувальник чи доглядальник. Тож він ставить питання: чи батько двох дітей менш потрібен родині, ніж батько трьох?

Виправити таку "несправедливість" автор пропонує за допомогою відповідних змін. Він просить, щоб уряд розробив законопроєкт, щоб виключити норму про відстрочку для чоловіків із трьома та більше дітьми для підстав відстрочки й демобілізації. Але водночас таке право, на думку автора, дійсно необхідне для батьків-одинаків; опікунів дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей; єдиних законних представників.

Чи дійсно є дискримінація батьків, які виховують менше, ніж трьох дітей

Відстрочка для батьків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не може створити дискримінаційну або юридично необґрунтовану нерівності між військовозобов’язаними. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Олег Паньчак.

За словами експерта, йдеться про допустиму законодавчу диференціацію, яка має легітимну мету та належне конституційне обґрунтування.

Адвокат погодився, що стаття 24 Конституції України гарантує рівність громадян перед законом. Однак це не означає, що всі військовозобов’язані повинні мати абсолютно однаковий правовий статус незалежно від стану здоров’я, сімейних обставин, кількості утриманців та інших факторів. Паньчак додав, що порушенням принципу рівності є така відмінність, яка не має об’єктивного та розумного виправдання.

Олег Паньчак Адвокат Принцип рівності не є абсолютним: законодавець може по-різному регулювати права й обов’язки різних категорій осіб, якщо це зумовлено легітимною метою, є об’єктивно виправданим і пропорційним. Більше того, однакове ставлення до осіб, які фактично перебувають у різному становищі, також може бути несправедливим.

Якщо вдається довести, що двоє військовозобов'язаних перебувають в однаковому або істотно схожому становищі, але закон без об'єктивної причини встановлює для них різні правила, то можна заявляти про нерівність.

Батько однієї чи двох дітей і батько трьох або більше неповнолітніх дітей мають однаковий конституційний обов’язок щодо захисту держави. Але, за словами адвоката, роль грає фактичне сімейне становище, яке не повністю однакове.

Відрізняється кількість неповнолітніх осіб, яких вони зобов’язані утримувати, обсяг матеріальних витрат, батьківських обов’язків та можливі соціальні наслідки для сім’ї у разі призову одного з батьків. Саме тому встановлення законодавцем кількісного критерію – троє і більше дітей – саме по собі не свідчить про дискримінацію,

– пояснив Олег Паньчак.

Експерт наголосив, що закон пов’язує відстрочку не лише з формальним фактом батьківства або записом особи у свідоцтві про народження.

Діти повинні перебувати на утриманні військовозобов’язаного. Якщо батьки розлучені, то чоловік має сплачувати всі аліменти, щоб не втратити підставу для відстрочки. Паньчак зауважив: таке право – це не особистий привілей чоловікові, який має трьох дітей, а захист прав та інтересів самих дітей.

Фактично ця норма захищає інтереси щонайменше трьох дітей, які залежать від належного виконання батьком обов’язку щодо їх утримання. Тому я не вважаю юридично переконливим твердження, що багатодітні батьки отримали необґрунтовану перевагу перед іншими військовозобов’язаними,

– додав адвокат.

Експерт зауважив, що петиція не може нічого змінити в законодавстві. Скасування підстави для відстрочки можливе лише шляхом внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Верховною Радою України.

Як бути з фіктивним оформленням батьківства

Олег Паньчак вважає, що коли на практиці існують випадки фіктивного оформлення утримання дітей або інші зловживання, то держава повинна вдосконалювати механізми перевірки таких обставин. Але скасовувати право на відстрочку для всіх добросовісних багатодітних батьків точно не варто.

Нагадаємо, право на відстрочку мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. При цьому право не надається особам, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Норма узгоджена з Конституцією, відповідно до якої сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою, а батьки зобов’язані утримувати дітей до їхнього повноліття.

Аналогічний обов’язок батьків закріплений у Сімейному кодексі України. Кожна дитина також має право на достатній рівень життя, необхідний для її фізичного, інтелектуального, морального та соціального розвитку.