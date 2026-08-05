В новой петиции предлагается лишить многодетных родителей права на отсрочку

Родители одного или двух детей не могут получить отсрочку, в то время как полностью годные к службе мужчины, содержащие троих и более несовершеннолетних детей, освобождаются от службы без каких-либо требований (только если есть задолженность по уплате алиментов, то в отсрочке отказывают). Такие якобы неравные нормы необходимо отменить, – считает автор петиции №41/010443-26эп.

В тексте говорится о том, что государство должно поддерживать многодетные семьи социальными выплатами и льготами, а не освобождением родителей от мобилизации. Автор пишет, что наличие детей фактически не означает, что отец является единственным кормильцем или опекуном. Поэтому он задает вопрос: разве отец двоих детей менее нужен семье, чем отец троих?

Исправить такую "несправедливость" автор предлагает с помощью соответствующих изменений. Он просит правительство разработать законопроект, исключающий норму об отсрочке для мужчин с тремя и более детьми из числа оснований для отсрочки и демобилизации. Но в то же время такое право, по мнению автора, действительно необходимо для отцов-одиночек; опекунов детей с инвалидностью или тяжелобольных детей; единственных законных представителей.

Действительно ли имеет место дискриминация родителей, воспитывающих менее трех детей

Отсрочка для родителей, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, не может создать дискриминационное или юридически необоснованное неравенство между военнообязанными. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Олег Паньчак.

По словам эксперта, речь идет о допустимой законодательной дифференциации, которая преследует легитимную цель и имеет надлежащее конституционное обоснование.

Адвокат согласился, что статья 24 Конституции Украины гарантирует равенство граждан перед законом. Однако это не означает, что все военнообязанные должны иметь абсолютно одинаковый правовой статус независимо от состояния здоровья, семейных обстоятельств, количества иждивенцев и других факторов. Паньчак добавил, что нарушением принципа равенства является такое различие, которое не имеет объективного и разумного оправдания.

Олег Паньчак Адвокат Принцип равенства не является абсолютным: законодатель может по-разному регулировать права и обязанности различных категорий лиц, если это обусловлено легитимной целью, является объективно оправданным и соразмерным. Более того, одинаковое отношение к лицам, которые фактически находятся в различном положении, также может быть несправедливым.

Если удается доказать, что двое военнообязанных находятся в одинаковом или существенно схожем положении, но закон без объективной причины устанавливает для них разные правила, то можно говорить о неравенстве.

Отец одного или двух детей и отец трех или более несовершеннолетних детей имеют одинаковую конституционную обязанность по защите государства. Но, по словам адвоката, роль играет фактическое семейное положение, которое не является полностью одинаковым.

Различается количество несовершеннолетних, которых они обязаны содержать, объем материальных затрат, родительских обязанностей и возможные социальные последствия для семьи в случае призыва одного из родителей. Именно поэтому установление законодателем количественного критерия – трое и более детей – само по себе не свидетельствует о дискриминации,

– пояснил Олег Паньчак.

Эксперт подчеркнул, что закон связывает отсрочку не только с формальным фактом отцовства или записью лица в свидетельстве о рождении.

Дети должны находиться на иждивении военнообязанного. Если родители развелись, то мужчина должен выплачивать все алименты, чтобы не лишиться основания для отсрочки. Паньчак отметил: такое право – это не личная привилегия мужчины, имеющего троих детей, а защита прав и интересов самих детей.

Фактически эта норма защищает интересы как минимум трех детей, которые зависят от надлежащего выполнения отцом обязанности по их содержанию. Поэтому я не считаю юридически убедительным утверждение, что многодетные родители получили необоснованное преимущество перед другими военнообязанными,

– добавил адвокат.

Эксперт отметил, что петиция не может ничего изменить в законодательстве. Отмена основания для отсрочки возможна только путем внесения изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" Верховной Радой Украины.

Как быть с фиктивным оформлением отцовства

Олег Паньчак считает, что если на практике существуют случаи фиктивного оформления содержания детей или другие злоупотребления, то государство должно совершенствовать механизмы проверки таких обстоятельств. Но отменять право на отсрочку для всех добросовестных многодетных родителей точно не стоит.

Напомним, право на отсрочку имеют женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом право не предоставляется лицам, имеющим задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Норма согласована с Конституцией, согласно которой семья, детство, материнство и отцовство охраняются государством, а родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия.

Аналогичная обязанность родителей закреплена в Семейном кодексе Украины. Каждый ребенок также имеет право на достаточный уровень жизни, необходимый для его физического, интеллектуального, нравственного и социального развития.