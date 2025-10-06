Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію "Лекс-Тайм".

Хто має право на відстрочку?

Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства", багатодітною є сім'я, яка виховує трьох і більше дітей віком до 18 років. Якщо діти навчаються на денній формі, цей статус може зберігатися до досягнення ними 23 років.

Водночас навчання після 18 років (наприклад, у магістратурі чи аспірантурі) не дає права на відстрочку

За словами юристів, право на відстрочку від мобілізації має батько, який:

має трьох і більше неповнолітніх дітей,

або є єдиним опікуном чи піклувальником.

Втім, ця відстрочка не є автоматичною – її необхідно оформити документально у територіальному центрі комплектування (ТЦК). Для цього слід надати свідоцтва про народження дітей, довідки з навчальних закладів чи інші підтверджувальні документи.

Тут також варто звернути увагу на кілька важливих нюансів. Якщо діти досягли 18-річного віку, навіть попри продовження навчання, право на відстрочку від мобілізації втрачається.

Важливо! У випадках, коли батько не проживає з дітьми або фактично не бере участі в їхньому вихованні, це може стати підставою для відмови у наданні відстрочки. Якщо ж обидва батьки мають на неї право, рішення ухвалюється індивідуально – з урахуванням інтересів дітей і конкретних обставин сім'ї.

