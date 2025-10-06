Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію "Лекс-Тайм".
Хто має право на відстрочку?
Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства", багатодітною є сім'я, яка виховує трьох і більше дітей віком до 18 років. Якщо діти навчаються на денній формі, цей статус може зберігатися до досягнення ними 23 років.
Водночас навчання після 18 років (наприклад, у магістратурі чи аспірантурі) не дає права на відстрочку
За словами юристів, право на відстрочку від мобілізації має батько, який:
- має трьох і більше неповнолітніх дітей,
або є єдиним опікуном чи піклувальником.
Втім, ця відстрочка не є автоматичною – її необхідно оформити документально у територіальному центрі комплектування (ТЦК). Для цього слід надати свідоцтва про народження дітей, довідки з навчальних закладів чи інші підтверджувальні документи.
Тут також варто звернути увагу на кілька важливих нюансів. Якщо діти досягли 18-річного віку, навіть попри продовження навчання, право на відстрочку від мобілізації втрачається.
Важливо! У випадках, коли батько не проживає з дітьми або фактично не бере участі в їхньому вихованні, це може стати підставою для відмови у наданні відстрочки. Якщо ж обидва батьки мають на неї право, рішення ухвалюється індивідуально – з урахуванням інтересів дітей і конкретних обставин сім'ї.
Як змінюється процес мобілізації та служби?
Уряд 1 жовтня ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. За словами Дениса Шмигаля, цей процес спростили та пришвидшили.
Згідно з новими правилами, розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.
Україна також планує поступово переходити на контрактну армію. Щоб стимулювати людей приєднуватися до лав ЗСУ, їм пропонуватимуть винагороду.