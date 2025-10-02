Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Дивіться також Кого першими мобілізують у жовтні 2025 року: перелік категорій

Що Шмигаль розповів про ухвалені рішення?

За поданням Міноборони Уряд 1 жовтня спростив процес переведення військовослужбовців до інших військових частин.

Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень,

– підкреслив Шмигаль.

Уряд ухвалив рішення щодо переведення військових до інших частин / Фото Міноборони

Згідно з новими правилами, розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем. Визначені чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для розв'язання спірних питань створюється спеціальна робоча група.

Спрощуємо процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки,

– зазначив міністр оборони.

Зміни у процесі переведення військових до інших частин / Фото Міноборони

Військовим даватимуть можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+.

"Напрацьовуємо наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами",

– наголосили в Міноборони.

Мобілізація в Україні: що відомо про останні новини?