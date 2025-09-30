Нових рішень поки не очікується. Правила призову в Україні регулюються Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про особливості мобілізації восени розповідає 24 Канал.
Кого мобілізують з 1 жовтня?
У жовтні 2025 року процедура мобілізації, за попередніми даними, не змінюється. Повістки вручатимуть за чинним законодавством.
У першу чергу призивають військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, які мають досвід служби або військову освіту та визнані придатними військово-лікарською комісією (ВЛК).
Також мобілізують українців без бойового досвіду віком 25 – 60 років, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання.
Окремо підлягають призову ті, кого раніше зняли з обліку, але повторна ВЛК визначила придатними. Те саме стосується людей зі скасованим статусом "обмежено придатний", а рішення щодо їхньої служби ухвалює ВЛК.
Водночас чоловіки віком понад 60 років можуть проходити службу на небойових посадах.
Чи можуть мобілізувати до 25 та після 60 років?
Загалом Закон передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років, тоді як осіб старше 60 років призивати не можна.
Проте віднедавна українці віком 60+ можуть підписати річний контракт на службу за умови проходження ВЛК та відповідності встановленим критеріям.
Міноборони також раніше запровадило контракти для молоді 18 – 24 років із річним терміном служби, що включають фінансову підтримку та соціальні пільги.