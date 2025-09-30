Новых решений пока не ожидается. Правила призыва в Украине регулируются Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об особенностях мобилизации осенью рассказывает 24 Канал.
Кого мобилизуют с 1 октября?
В октябре 2025 года процедура мобилизации, по предварительным данным, не меняется. Повестки будут вручать по действующему законодательству.
В первую очередь призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, которые имеют опыт службы или военное образование и признаны годными военно-врачебной комиссией (ВВК).
Также мобилизуют украинцев без боевого опыта в возрасте 25 – 60 лет, если они не имеют отсрочки или бронирования.
Отдельно подлежат призыву те, кого ранее сняли с учета, но повторная ВВК определила годными. То же касается людей с отмененным статусом "ограниченно годный", а решение об их службе принимает ВВК.
В то же время мужчины старше 60 лет могут проходить службу на небоевых должностях.
Могут ли мобилизовать до 25 и после 60 лет?
В целом Закон предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, тогда как лиц старше 60 лет призывать нельзя.
Однако с недавних пор украинцы в возрасте 60+ могут подписать годовой контракт на службу при условии прохождения ВВК и соответствия установленным критериям.
Минобороны также ранее ввело контракты для молодежи 18 – 24 лет с годовым сроком службы, включающие финансовую поддержку и социальные льготы.