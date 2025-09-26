Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцера 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Іллі Абеля для "РБК-Україна".

Хто та як може укласти "Контракт 60+"?

Українці 60+ років тепер можуть добровільно підписувати річний контракт на військову службу.

Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) вони матимуть змогу служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському чи старшинському складі, а за відповідної підготовки – і на офіцерських.

Контракт можуть укласти громадяни, які:

визнані ВЛК придатними до служби;

мають досвід служби та військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді;

відповідають рівню військової освіти/підготовки.

Важливо! За словами Іллі Абеля, насамперед розглядатимуть кандидатів, які звільнилися зі служби після 2015 року, брали участь у бойових діях або мають дефіцитні спеціальності.

Процедура погодження для кандидатів віком від 60 років передбачає кілька етапів. Спершу командир військової частини, куди звертається охочий підписати контракт, повідомляє ТЦК та СП про необхідність проведення медичного огляду для визначення придатності.

Якщо військово-лікарська комісія дає позитивний висновок, командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ з обґрунтуванням потреби залучення кандидата.

Після розгляду та погодження кандидатури частина отримує офіційну відповідь, яка є підставою для оформлення письмової згоди на укладення контракту. Завершальним етапом є формування особової справи у 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ, що необхідно для остаточного оформлення контракту.

Для укладення контракту громадянам також потрібно підготувати визначений пакет документів:

довідку МВС про відсутність чи наявність судимості;

завірені копії військово-облікового документа;

документи про здобуту освіту;

за наявності – документи про підтвердження участі у бойових діях, отриманих поранень чи державних нагород;

письмову згоду на обробку персональних даних.

Подати заявку можна на офіційному сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Українці також можуть звернутися особисто до представництв у Києві, Львові, Сумах, Дніпрі, Одесі чи Харкові.

