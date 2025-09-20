Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Як отримати нову відстрочку у Резерв+
Міноборони невдовзі запустить відстрочки для батьків дітей з інвалідністю будь-якого віку у Резерв+. Поки що, аби перевірити роботу і зробити сервіс зручним, запустили бета-тестування.
Долучитися до нього можуть всі охочі батьки дітей з інвалідністю до 18 років та батьки повнолітніх дітей з інвалідністю.
Важливо! Аби одним з перших отримати відстрочку потрібно заповнити форму на бета-тестування за посиланням. І більше ніяких довідок і черг в ТЦК.
У Міноборони нагадують, що для оформлення відстрочки в Резерв+ необхідно:
- подати запит за застосунку;
- система перевірить підстави для відстрочки через взаємодію з державними реєстрами;
- у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.
Весь процес зазвичай займає кілька годин.
Мобілізація в Україні: останні новини
Нещодавно у застосунку Резерв+ з'явилася нова відмітка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки". Вона показує, що людина ще не проходила військову службу або навчальні збори.
Також в Україні запустили службу за контрактом для чоловіків старше 60 років. Вже віднині можна звертатися до ТЦК для оформлення документів.
З нового року в Україні підвищать поріг зарплати для бронювання працівників. У бюджеті заплановане зростання "мінімалки", а отже для бронювання потрібно буде мати зарплату не менше 21 617,5 гривень на місяць.