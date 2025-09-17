Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.

Куди звертатися чоловікам 60+, щоб піти воювати за контрактом?

Роман Костенко зазначив, що ті, хто бажає вступити на військову службу за контрактом віком 60+ вже може це зробити. До військових частин і ТЦК та СП вже розіслали алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років.

Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів,
– пояснив народний депутат.

Що відомо про дозвіл на службу чоловікам віком після 60 років у ЗСУ?

  • 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям, що досягли граничного віку перебування на службі, підписувати контракт для продовження військової служби. Документ вже підписав президент Володимир Зеленський.

  • Згідно із законом, громадяни, які досягли віку перебування в запасі, можуть повторно стати на військовий облік за власним бажанням і за умови письмової згоди командира частини. Для офіцерів пенсійного віку додатково потрібне погодження Генштабу ЗСУ.

  • При цьому служба таких контрактників обмежується небойовими посадами. Вони можуть працювати у підрозділах забезпечення, у штабах чи на спеціалізованих напрямках у складі сержантів, рядових та офіцерів.

  • Контракт укладається на 1 рік із можливістю продовження ще на рік, але всі вони автоматично припиняються після завершення або скасування воєнного стану.

  • Нагадуємо, мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Після цього віку громадяни не можуть бути призвані.