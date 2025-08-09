Це передбачено внесенням змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяни Камерістової в етері "Українського радіо".

Новини до теми Веніславський відповів, чи варто очікувати обов'язкову мобілізацію після 60 років

Що кажуть у Рівненському ТЦК про мобілізацію чоловіків 60+?

Згідно з новим законом, українці, яким виповнилося понад 60 років і які є придатними до служби, можуть підписати контракт на один рік. Максимальна кількість таких контрактів – п'ять.

За словами речниці Рівненського обласного ТЦК та СП, громадяни, які досягли граничного віку перебування на службі, але вирішили підписати контракт, зможуть обіймати небойові посади й матимуть соціальні гарантії та пільги: безплатне лікування, пільги на комунальні послуги тощо. Вони також отримуватимуть заробітну плату за контрактом і пенсії.

Такі контрактники зможуть служити на різних посадах рядового, сержантського та старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Розподіл залежатиме від категорії. Наприклад, від рядового та старшого офіцерського складу можуть служити до 60 років, а старші офіцери – до 65,

– каже Камерістова.

Вона також зауважує, що процедура укладання контракту для чоловіків, які досягли 60 років, така ж, як і для всіх інших громадян. За словами речниці Рівненського ТЦК, якщо військовий залишається у своїй частині, ніяких документів подавати не потрібно.

Старші офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після погодження Генштабу. Військовослужбовці повинні написати рапорт командиру, і якщо він згоден, а ВЛК дозволяє проходити службу, то процедура залишається така ж.

Нагадаємо, що 29 липня Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє українцям віком від 60 років проходити військову службу за контрактом. Законодавці рекомендують залучати таких військовослужбовців на небойові посади, де потрібні професійні знання та досвід.