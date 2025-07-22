Так, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, яким дозволяється добровільно служити після 60-ти років, передає 24 Канал.

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Чи буде примусова мобілізація осіб старших за 60 років?

Під час виступу у Медіацентрі нардеп та член комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що йдеться про унікальних фахівців, яких потребує сектор безпеки та оборони.

Водночас він підкреслив, що обов'язкової мобілізації для такої категорії нема.

"60 років означає, що людина знімається з обліку. Лише з її добровільної згоди, лише на контрактній основі вона може продовжити службу", – пояснив чиновник.

Веніславський розповів, що наразі у секторі оборони достатньо людей після 60 років, які виконують специфічні завдання. Зокрема, за участі фахівців віком старших за 60 років ЗСУ робили історичні речі. Це стосувалось радянського озброєння, яке досконало знають офіцери після 60.