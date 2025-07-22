Так, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, которым разрешается добровольно служить после 60-ти лет, передает 24 Канал.

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Будет ли принудительная мобилизация лиц старше 60 лет?

Во время выступления в Медиацентре нардеп и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что речь идет об уникальных специалистах, в которых нуждается сектор безопасности и обороны.

В то же время он подчеркнул, что обязательной мобилизации для такой категории нет.

"60 лет означает, что человек снимается с учета. Только с его добровольного согласия, только на контрактной основе он может продолжить службу", – объяснил чиновник.

Вениславский рассказал, что сейчас в секторе обороны достаточно людей после 60 лет, которые выполняют специфические задачи. В частности, с участием специалистов старше 60 лет ВСУ делали исторические вещи. Это касалось советского вооружения, которое в совершенстве знают офицеры после 60.