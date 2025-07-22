Однако при определенных обстоятельствах возможно легально отказаться от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерины Анищенко изданию "РБК-Украина".

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В каких случаях можно легально отказаться от мобилизации?

Адвокат рассказала, что легально отказаться от мобилизации возможно, если есть любое из предусмотренных законом оснований для отсрочки или же оформлено бронирование на работе. Она отметила, что категории лиц, которые имеют право получить отсрочку по мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам Анищенко, это забронированные на период мобилизации и на военное время женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, те, кто имеет инвалидность, или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Кроме этого, мобилизации не подлежат лица, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключены из воинского учета. Женщин также не будут призывать принудительно – они могут присоединиться к службе только добровольно.

Однако стоит заметить, что право на отсрочку и должным образом оформленная отсрочка – для ТЦК юридически разные статусы.

Бывает так, что у человека есть право на отсрочку на законных основаниях, но этим правом он не пользуется. Если есть только право, то вас могут мобилизовать, а когда вы уже все оформили, то нет,

– объяснила Анищенко.

А также призвала пользоваться этим законным правом и легализовать свое право на отсрочку. Она добавила, что легально отказаться от мобилизации также могут мужчины моложе 25 лет и старше 60 лет. Их не имеют права принудительно мобилизовать, если только они не изъявили желание вступить в ряды Сил обороны добровольно.