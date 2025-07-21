Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Кто может оформить отсрочку в Резерв+?

Ранее в Резерв+ могли подать заявку только те люди с инвалидностью, которые были в базе Пенсионного фонда Украины. Теперь в приложении могут подать заявление на отсрочку те, чьи данные есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Функция позволяет охватить более широкий круг граждан.

Как подать запрос на отсрочку:

Нажать на три точки в главном меню приложения,

Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку",

Выбрать соответствующую категорию.

После пользователю должно прийти уведомление с результатом.

В случае если система не найдет информацию, человеку следует обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства и предоставить оригиналы документов, подтверждающих инвалидность и документ, удостоверяющий личность.

Отсрочки для людей с инвалидностью через Резерв+ были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек,

– добавила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерина Черногоренко.

К слову, в Резерв+ отсрочка доступна также для студентов, аспирантов и докторантов. Ее также предоставляют многодетным родителям, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет в совместном браке.