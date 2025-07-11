Сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

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Кто может оформить отсрочку онлайн

Однако категория военнообязанных получила возможность подать заявку на отсрочку онлайн. Однако, чтобы избежать ошибки в системе, необходимо предварительно обновить данные о себе или своего мужа, или жену в приложениях Резерв + или Армия +.

Как сообщили в ТЦК, это касается лиц, которые находятся в браке с действующим военнослужащим или военнослужащей и имеют с ним или ею общего ребенка в возрасте до 18 лет.

Это право гарантировано пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что делать, если оформить отсрочку не удается

Чаще всего причина отказа – в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В таком случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре "Оберіг" с помощью одного из приложений.

Через Резерв+:

открыть приложение Резерв+;

перейти в раздел "Меню" – "Исправить данные онлайн";

подать запрос "Я уже военный";

после обновления статуса – подать запрос на отсрочку повторно.

Через Армия+:

авторизоваться в приложении Армия+;

на странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий военный";

заполнить необходимые данные;

после подтверждения статуса – вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно.

Если все действия выполнены правильно, система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без дополнительных бюрократических процедур.