Сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
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Кто может оформить отсрочку онлайн
Однако категория военнообязанных получила возможность подать заявку на отсрочку онлайн. Однако, чтобы избежать ошибки в системе, необходимо предварительно обновить данные о себе или своего мужа, или жену в приложениях Резерв + или Армия +.
Как сообщили в ТЦК, это касается лиц, которые находятся в браке с действующим военнослужащим или военнослужащей и имеют с ним или ею общего ребенка в возрасте до 18 лет.
Это право гарантировано пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Что делать, если оформить отсрочку не удается
Чаще всего причина отказа – в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В таком случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре "Оберіг" с помощью одного из приложений.
Через Резерв+:
- открыть приложение Резерв+;
- перейти в раздел "Меню" – "Исправить данные онлайн";
- подать запрос "Я уже военный";
- после обновления статуса – подать запрос на отсрочку повторно.
Через Армия+:
- авторизоваться в приложении Армия+;
- на странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий военный";
- заполнить необходимые данные;
- после подтверждения статуса – вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно.
Если все действия выполнены правильно, система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без дополнительных бюрократических процедур.