Повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
Дивіться також Чи вдасться оформити бронювання без оновлення даних: роз’яснення юристів
Хто може оформити відстрочку онлайн
Однак категорія військовозобов’язаних отримала можливість подати заявку на відстрочку онлайн. Проте, щоб уникнути помилки в системі, необхідно попередньо оновити дані про себе або свого чоловіка чи дружину у застосунках Резерв+ або Армія+.
Як повідомили у ТЦК, це стосується осіб, які перебувають у шлюбі з чинним військовослужбовцем або військовослужбовицею та мають з ним чи нею спільну дитину віком до 18 років.
Це право гарантоване пунктом 15 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Що робити, якщо оформити відстрочку не вдається
Найчастіше причина відмови – в системі не підтверджено, що чоловік або дружина є чинним військовим. У такому випадку військовослужбовець повинен оновити свій статус у реєстрі "Оберіг" за допомогою одного з застосунків.
Через Резерв+:
- відкрити застосунок Резерв+;
- перейти в розділ "Меню" – "Виправити дані онлайн";
- подати запит "Я вже військовий";
- після оновлення статусу – подати запит на відстрочку повторно.
Через Армія+:
- авторизуватися в застосунку Армія+;
- на сторінці "Ми не знайшли даних про вашу військову службу" натиснути "Я точно чинний військовий";
- заповнити необхідні дані;
- після підтвердження статусу – повернутися до Резерв+ і подати заявку на відстрочку повторно.
Якщо всі дії виконані правильно, система автоматично підтягне оновлену інформацію, і ви зможете скористатися правом на відстрочку без додаткових бюрократичних процедур.