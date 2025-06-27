Детальніше про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Закон визначає кілька груп громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Зокрема, відстрочку можуть отримати:

Особи з інвалідністю – незалежно від групи чи причин інвалідності.

Студенти та учні закладів середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, вищої духовної освіти, інтернатури або докторантури. Відстрочка надається тим, хто навчається за денною чи дуальною формою до досягнення 24-річного віку.

Наукові та науково-педагогічні працівники – ті, хто має науковий ступінь і працює в університетах, наукових установах або закладах освіти щонайменше на 0,75 ставки. Сюди ж відносять педагогів професійної чи загальної середньої освіти.

Особи, чиї близькі родичі зникли безвісти під час війни. Йдеться про чоловіка, дружину, дітей, батьків чи рідних братів або сестер.

Батьки-одинаки чи опікуни, які виховують дітей до 18 років, якщо інший із батьків визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім.

Особи, які доглядають батьків-інвалідів І чи ІІ групи, які потребують постійного догляду.

Працівники критичної інфраструктури - наприклад, енергетики, медики, працівники оборонної промисловості та інших життєво важливих сфер.

Особи, які пройшли російський полон.

Державні службовці.

Заброньовані працівники, тобто ті, яких офіційно забронювали підприємства чи державні органи через їхню критичну важливість для функціонування країни.

Також існує великий перелік підстав для відстрочки за сімейними обставинами, який постійно оновлюється. Їх варто перевіряти безпосередньо у тексті статті 23 закону.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Якщо громадянин має законні підстави для відстрочки, він повинен звернутися до Територіального центру комплектування за місцем проживання. Разом із заявою необхідно подати документи, які підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути медичні висновки, довідки з місця навчання чи роботи, рішення суду про встановлення опіки тощо.

Закон зобов'язує ТЦК розглянути такі заяви протягом семи днів із моменту їх надходження.

Якщо ТЦК надсилає запити до інших органів влади, максимальний термін розгляду продовжується ще на один день після отримання необхідних відповідей.

Коли можуть відмовити в наданні відстрочки

Відстрочку можуть не надати, якщо:

людина стоїть на обліку в іншому ТЦК і не переоформила облікові дані;

призовник не пройшов медогляд (ВЛК), потрібний для визначення придатності;

закінчився строк розгляду без оновлення даних.

У такому разі громадянин має спочатку стати на облік за місцем проживання, оновити особисті дані та пройти медичний огляд. Лише після цього можна повторно подавати заяву на відстрочку.

Важливо знати, що надання відстрочки від мобілізації є обов'язком державних органів, а не їхнім правом. Законодавство України передбачає певні категорії громадян, які мають право на відстрочку, і відповідні органи, зокрема Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), зобов'язані її надати, якщо є законні підстави. Відмова у відстрочці без законних підстав або з формальних причин є порушенням.

Закон прямо вимагає від територіальних центрів перевірити документи і, за наявності підстав, надати відстрочку. Якщо ж громадянин не надає потрібних документів або не інформує про зміни своїх обставин, у такому випадку відстрочку можуть скасувати.