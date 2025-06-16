Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментарі "РБК-України" від адвокатки юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

До теми У ЗСУ пояснили, як визначаються мобілізаційні плани

"Спершу ВЛК, потім мобілізація": як це працює на практиці

У більшості випадків чоловіків, які подають документи на відстрочку, направляють на військово-лікарську комісію. Це потрібно для оформлення військово-облікового документа. Саме в цей перехідний момент існує найбільший ризик мобілізації, попри законне право залишитися в тилу.

Є випадки, коли ТЦК каже: проходь ВЛК, а тоді вже будеш звільнятися, як військовий, по 26 статті. Хоча у чоловіка може бути троє дітей – але поки не оформлено, відстрочки юридично немає,

– пояснює адвокатка Катерина.

Вас уже мобілізували, але ви маєте підстави для відстрочки, що каже закон

Після призову звільнення можливе, але тільки якщо підстави відповідають статті 26 Закону "Про військову службу та військовий обов'язок". Серед них:

чоловік, який має троє і більше дітей;

коли є інвалідність 1 або 2 групи у батьків або у дружини;

інвалідність дитини, яка має тяжке або орфанне (рідкісне) захворювання;

якщо є висновок ВЛК про непридатність до військової служби самого військового.

Рішення про звільнення приймає військова частина після розподілу, а процес може тривати до 30 днів.

Суд не допоможе: якщо не оформив відстрочку — це твоє особисте питання

Навіть якщо у вас були документи на відстрочку, але ви не скористалися правом до мобілізації, суд навряд чи стане на ваш бік.

Не всі підстави, які дають право на відстрочку до мобілізації, дозволяють звільнитися після того, як ви вже стали військовим. Наприклад, студент, який не оформив відстрочку вчасно, не зможе вийти з війська на підставі закону.

Студент, який не скористався правом на відстрочку, то це вже інша історія й це вже не є підставою для звільнення з військової служби. 23 стаття закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та 26 стаття закону "Про військову службу та військовий обов'язок,

– звертає увагу адвокатка.

Нагадаємо, Кабмін оновив правила надання відстрочок.Нові положення дозволяють оформлення відстрочки не тільки біологічним батьком, але й вітчимом. Розширено перелік документів для осіб, які здійснюють постійний догляд за хворими родичами.