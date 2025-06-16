Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии "РБК-Украина" от адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко.

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"Сначала ВВК, потом мобилизация": как это работает на практике

В большинстве случаев мужчин, которые подают документы на отсрочку, направляют на военно-врачебную комиссию. Это нужно для оформления военно-учетного документа. Именно в этот переходный момент существует наибольший риск мобилизации, несмотря на законное право остаться в тылу.

Есть случаи, когда ТЦК говорит: проходи ВВК, а тогда уже будешь увольняться, как военный, по 26 статье. Хотя у мужчины может быть трое детей – но пока не оформлено, отсрочки юридически нет,

– объясняет адвокат Екатерина.

Вас уже мобилизовали, но вы имеете основания для отсрочки, что говорит закон

После призыва увольнение возможно, но только если основания соответствуют статье 26 Закона "О военной службе и воинской обязанности". Среди них:

муж, который имеет трое и более детей;

когда есть инвалидность 1 или 2 группы у родителей или у жены;

инвалидность ребенка, который имеет тяжелое или орфанное (редкое) заболевание;

если есть заключение ВВК о непригодности к военной службе самого военного.

Решение об увольнении принимает воинская часть после распределения, а процесс может длиться до 30 дней.

Суд не поможет: если не оформил отсрочку - это твой личный вопрос

Даже если у вас были документы на отсрочку, но вы не воспользовались правом до мобилизации, суд вряд ли станет на вашу сторону.

Не все основания, которые дают право на отсрочку до мобилизации, позволяют уволиться после того, как вы уже стали военным. Например, студент, который не оформил отсрочку вовремя, не сможет выйти из армии на основании закона.

Студент, который не воспользовался правом на отсрочку, то это уже другая история и это уже не является основанием для увольнения с военной службы. 23 статья закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и 26 статья закона "О военной службе и воинской обязанности,

– обращает внимание адвокат.

Напомним, Кабмин обновил правила предоставления отсрочек.Новые положения позволяют оформление отсрочки не только биологическим отцом, но и отчимом. Расширен перечень документов для лиц, осуществляющих постоянный уход за больными родственниками.