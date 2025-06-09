В частности, это касается студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой на "Безоплатную юридическую помощь".

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Что изменилось

По-новому будут выдавать отсрочки для женщин и мужчин, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет. Отныне отсрочку сможет оформить не только биологический отец ребенка, но и отчим ребенка.

Для получения отсрочки биологический отец должен предоставить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка, в котором он указан отцом

и один из документов: свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с военнообязанным, решение органа опеки о месте жительства детей с военнообязанным, письменный договор между родителями о проживании детей и участие в воспитании, справку из Реестра должников об отсутствии алиментов, сформированную не позднее чем за 5 дней до подачи заявления об отсрочке.

Отчим тем временем должен подготовить:

решение суда о содержании ребенка (детей) военнообязанным (при наличии);

документы, подтверждающие обязанность содержать пасынка/падчерицу до 18 лет (при наличии);

свидетельство о браке с матерью (отцом) ребенка

документы, подтверждающие отсутствие у ребенка близких родственников (матери, отца, деда, бабы, совершеннолетних братьев и сестер) или невозможность предоставления ими надлежащего содержания (свидетельство о смерти, выписка из реестра пропавших без вести, судебные решения, приговор суда, медицинские заключения, решение о лишении родительских прав и т.д.).

Кроме того, был расширен перечень документов для лиц, осуществляющих постоянный уход за больной женой (мужем) за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью. Военнообязанный теперь должен предоставить, в частности:

акт об осуществлении ухода;

документы о получении компенсации (помощи, надбавки) за уход.

Ранее такие документы подавали только лица, которые осуществляли постоянный уход за больным отцом или матерью жены (мужа).