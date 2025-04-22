Зокрема, це стосується й військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку. Оновлений закон про мобілізацію №10449 визначає 27 категорій таких осіб, передає 24 Канал.

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Хто може отримати відстрочку

Оновлений варіант закону про мобілізацію містить низку положень, що регламентують надання відстрочки від мобілізації.

Право на відстрочку мають:

люди, які заброньовані державними органами, підприємствами, установами тощо;

люди з інвалідністю (наприклад, якщо у людини 2 група інвалідності, мобілізація такої особи можлива лише за власним бажанням);

люди, які тимчасово непридатні за рішенням ВЛК (на період 6 – 12 місяців, потім потрібно пройти переогляд);

люди, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей на утриманні (тобто, мобілізація багатодітних батьків не буде проводитись). Винятком є ті, у кого є заборгованість з оплати елементів, якщо загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці;

жінки та чоловіки, які мають на утриманні неповнолітню дитину або дітей, у випадку, якщо другий з батьків цієї дитини помер, був позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або оголошений померлим;

люди, які виховують неповнолітню тяжкохвору дитину або дитину з інвалідністю;

люди, на утриманні яких повнолітня дитина з інвалідністю I – II групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебувають діти до 18 років, які на момент усиновлення були дітьми – сиротами або дітьми, які позбавлені батьківського піклування;

ті, хто займаються постійним доглядом за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, а також своїми батьками або батьками чоловіка чи дружини (згідно певних умов), які за висновком спеціальних медичних комісій потребують неперервного догляду;

опікуни людини, яка визнана судом недієздатною;

люди, що мають чоловіка або дружину, яким встановлена інвалідність I – II групи;

люди, що мають чоловіка або дружину, яким встановлена інвалідність III групи внаслідок важких захворювань, втрати кінцівок та органів або за наявності у людини, яка має інвалідність III групи важкої хвороби, психічного розладу, паралітичних синдромів та інше;

люди, в яких один із своїх батьків або батьків чоловіка (дружини) має інвалідність І – ІІ групи та згідно з законом зобов’язані їх утримувати, за умови, що немає інших людей, які не входять до числа військовозобов’язаних (виключенням є люди, які самі мають інвалідність, потребують постійного догляду або знаходяться у в'язниці). У випадку відсутності невійськовозобов'язаних людей, які могли б здійснювати догляд за людиною з інвалідністю І – ІІ групи, такий догляд може здійснювати лише один військовозобов'язаний, якого має обрати людина з інвалідністю.

члени родини з числа другого ступеню споріднення (не більше одного) людини з інвалідністю І – ІІ групи, які займаються постійним доглядом за нею, за умови відсутності людей з числа родини першого ступеня споріднення або, якщо люди першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду згідно з рішенням спеціальної медичної комісії. Якщо відсутні члени родини першого та другого ступеня споріднення, ця норма застосовується до членів родини третього ступеня споріднення людини з інвалідністю.

якщо жінка з чоловіком є військовослужбовцями та мають неповнолітню дитину, один з них може отримати відстрочку та право на звільнення від військової служби (чи то чоловік, чи то жінка);

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів та органів державного управління, чиї повноваження охоплюють всю країну;

нардепи України, депутати Верховної Ради АР Крим, уповноважений ВРУ з прав людини;

голова та члени Рахункової палати;

судді, члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України тощо;

працівники різноманітних органів військового управління, військових частин та оборонних організацій, такі як Міноборони, ЗСУ, СБУ, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служба зовнішньої розвідки України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба України, Управління державної охорони України, апарат МВС та установи експертної служби МВС;

службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України та люди, які мають ранг Надзвичайний та Повноважний Посол;

держслужбовці, які оцінюють та готують проекти нормативно-правових актів, проводять їх експертизу. Також це стосується спеціалістів з кібербезпеки, кіберзахисту та інформаційних технологій, які відповідають за розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних та інші дії, які забезпечують діяльність президента України, ВРУ та КМУ;

інші військовозобов’язані або деякі категорії людей у випадках, що передбачені законом.

Відстрочку від призову на особливий період під час мобілізації мають:

студенти денної або дуальної форми, які здобувають професійну або професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту. За умови, що цей рівень освіти є вищим за попередньо здобутий. Це стосується також докторантів та тих, хто проходить інтернатуру.

наукові працівники установ вищої або передвищої освіти й наукових організацій, які мають науковий ступінь. Також педагогічні працівники в закладах фахової передвищої, професійної, професійно-технічної та загальної середньої освіти, за умови їхньої роботи у відповідних закладах або організаціях не менше ніж на 0,75 ставки;

люди, які втратили (смерть або зникли безвісти) близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний або повнорідний брат чи сестра) під час їхньої участі у Антитерористичній операції, збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, забезпечені оборони та стримуванні збройної агресії проти України під час воєнного стану (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

члени родини (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний або повнорідний брат чи сестра) людей, яким було присвоєно звання Герой України посмертно, за мужність, яка була виявлена у період Революції Гідності.

Крім того, наприкінці серпня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №11391, який розширив перелік осіб, що можуть отримати відстрочку. Відтепер вона надається і тим, чиї неповнорідні родичі, зокрема брати чи сестри, загинули або зникли безвісти під час бойових дій проти Росії. Раніше така пільга стосувалася лише повнорідних братів і сестер. Закон уже підписано президентом.

Також не підлягають призову під час мобілізації військові, які були звільнені з полону та переведені до запасу. Крім того, не мобілізують чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку, але ще не досягли 25 років. Обидві ці категорії можуть проходити службу лише добровільно.

Що потрібно знати про бронювання працівників

Бронювання військовозобов’язаних працівників дозволяє тимчасово відтермінувати мобілізацію ключових співробітників підприємств, компаній, установ та організацій. Така відстрочка може тривати до шести місяців.

У січні 2023 року Кабмін прийняв порядок №76, який врегулював реалізацію положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він оновив процедуру бронювання військовозобов’язаних. Згодом набули чинності зміни, передбачені постановою №400, яка додатково вдосконалила процедуру бронювання в умовах мобілізації та воєнного стану.

Згідно з новими правилами, бронюванню підлягають керівники, їхні заступники, а також до 50% військовозобов’язаних працівників (з деякими винятками), що працюють:

на підприємствах з мобілізаційними завданнями, якщо це необхідно для їх виконання;

на підприємствах, що забезпечують виробництво товарів і послуг для Збройних Сил України та інших військових формувань;

на критично важливих для економіки та життєдіяльності населення підприємствах.

Цей механізм мав забезпечити стабільну роботу найважливіших установ під час воєнного стану. Однак восени 2024 року Кабмін знову переглянув порядок бронювання та критерії, за якими підприємства визнаються критично важливими. Постанова №1332, що набрала чинності на початку грудня, не лише оновила правила розбронювання, а й запровадила нові обов’язкові вимоги для компаній. Як зазначають у "Економічній правді", ігнорування цих змін може унеможливити бронювання працівників.

Якщо заробітна плата співробітника не перевищує 20 000 гривень на місяць (або 2,5 мінімальних зарплат на сьогодні), таку людину не можна бронювати навіть у разі роботи на критично важливих підприємствах. Це змушує компанії забезпечувати прозорість виплат і переглядати рівень зарплат відповідно до нових норм. Таким чином, фактично економічне бронювання, яке викликало значний резонанс у суспільстві та серед військових, було частково інтегровано до звичайного бронювання.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для "Новини.LIVE" пояснив, що економічне бронювання сприятиме збільшенню фінансування ЗСУ.

Ще раз нагадаю, що на одного військового припадає п'ять платників податків. Детінізація української економіки в ідеальному вигляді не відбулася, відтак гроші треба шукати. На сьогодні теж є певне бронювання, виходячи із забезпечення критичної інфраструктури. Те ж саме буде стосуватися економічного бронювання, тільки за прозорими процедурами. Ми додатково бронюємо певну кількість людей і додатково за них платимо. Не розумію, звідки тут про нерівність,

– зазначив Подоляк.

Водночас, частина суспільства сприймає нову систему як "відкуп" від мобілізації.

Військовий адвокат та юрист Центру підтримки ветеранів Роман Лихачов у коментарі для NV звертає увагу на те, що оновлені правила передбачають автоматичне скасування відстрочки у низці випадків. Серед них: завершення терміну дії відстрочки, припинення підприємством діяльності/виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням армії, позбавлення компанії статусу критично важливої чи ліквідація установи, звільнення працівника чи навіть тимчасове припинення трудових відносин.

Крім того, органи, які присвоюють статус критично важливого підприємства, мають право проводити перевірки в будь-який момент. Якщо підприємство більше не відповідає критеріям, усі заброньовані співробітники автоматично втрачають відстрочку та можуть бути мобілізовані.