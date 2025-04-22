Вручати повістку можуть не лише представники ТЦК, але й органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, передає 24 Канал.

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Як вручаються повістки

Під час мобілізації українці від 18 до 60 років повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою представника ТЦК, поліцейського чи представника ДПСУ.

Сам процес перевірки документів супроводжується фото- та відеофіксацією. Також уповноважені особи ТЦК обов'язково мають на прохання військовозобов'язаного показувати свої службові посвідчення.

Повістка вважається врученою лише тоді, коли людина особисто її отримала та поставила підпис.

З 18 липня 2024 року повістки чоловікам можуть надсилати звичайною поштою. Повістка може бути надіслана через рекомендоване поштове відправлення з позначками "Повістка ТЦК" та "Вручити особисто".

У разі відмови від підпису, працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився", і лист повертається відправнику на наступний робочий день.

Якщо адресат не з'явився протягом 3 робочих днів для отримання рекомендованого листа, працівник пошти робить відмітку "Адресат відсутній за вказаною адресою", і – лист повертається відправнику на наступний день.

Якщо при доставці адресата немає вдома, працівник пошти повинен зателефонувати йому і залишити повідомлення в абонентській скриньці про надходження листа.