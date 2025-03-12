Однак варто знати, що вручати їх можуть тільки деякі посадовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Хто може вручати повістки

Повістка – це виключно письмовий документ, який видається на ім'я військовозобов'язаного. Їх можуть вручати як особисто за місцем проживання військовозобов’язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях, так і надсилати поштою.

Згідно з чинним законодавством, мають право вручати повістки:

представники ТЦК та СП;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов'язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть вручати повістки на всій території України.

Якщо повістку вручають особисто, а не надсилають поштою, то вона вважається вручено, якщо військовозобов'язаний поставить особистий підпис про отримання повістки, а також за наявності відеозапису вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відео доведення акта відмови від отримання повістки, чи за наявності відеозапису відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.