Однако стоит знать, что вручать их могут только некоторые должностные лица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
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Кто может вручать повестки
Повестка – это исключительно письменный документ, который выдается на имя военнообязанного. Их могут вручать как лично по месту жительства военнообязанного, по месту учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах, так и отправлять по почте.
Согласно действующему законодательству, имеют право вручать повестки:
- представители ТЦК и СП;
- представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);
- представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.
- представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.
Если повестку вручают лично, а не присылают по почте, то она считается вручена, если военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки, а также при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказательства акта отказа от получения повестки, или при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.