Однако стоит знать, что вручать их могут только некоторые должностные лица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Кто может вручать повестки

Повестка – это исключительно письменный документ, который выдается на имя военнообязанного. Их могут вручать как лично по месту жительства военнообязанного, по месту учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах, так и отправлять по почте.

Согласно действующему законодательству, имеют право вручать повестки:

представители ТЦК и СП;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.

Если повестку вручают лично, а не присылают по почте, то она считается вручена, если военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки, а также при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказательства акта отказа от получения повестки, или при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.