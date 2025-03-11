Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка для "РБК-Україна".

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Чи може мобілізація відбуватись без поліції

Ігор Клименко пояснив, що під час мобілізації в Україні поліцейські працюють виключно в рамках своїх повноважень.

І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять – це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК,

– сказав глава МВС.

За його словами, поліція стежить за дотриманням правопорядку та прав громадян. Водночас поодинокі випадки, які стають резонансними та грають на користь ворогу, роблять внесок у "немобілізацію".

"І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію – є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки", – пояснив Клименко.

Також міністр назвав "риторичним" питання про те, чи має бути поліція з ТЦК, чи вона має важливіші справи. Він зазначив, що потрібно дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції.

Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права,

– підсумував Ігор Клименко.

До слова, з 1 березня 2025 року в Україні правила перетину кордону для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, тепер це відбувається на загальних підставах. Так, за новими правилами, перетин кордону громадянами чоловічої статі для перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги відбуватиметься не за реєстрацією в системі "Шлях".