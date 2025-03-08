Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Дмитра Франчука для "РБК-Україна".

До теми Звільнення з військової служби: які існують підстави для цього у мобілізованих

Від чого залежатиме продовження мобілізації після воєнного стану

Юрист розповів, що згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", загальна мобілізація проводиться лише під час воєнного стану або у разі загрози нападу.

Водночас навіть після завершення воєнного стану мобілізаційні процеси можуть відбуватися у таких варіантах:

прийняття окремого закону – Верховна Рада може ухвалити закон, який дозволить мобілізацію в Україні навіть без воєнного стану;

часткова мобілізація – президент України може видати відповідний указ, якщо буде потреба у доукомплектуванні ЗСУ. Парламент має затвердити таке рішення;

резервна служба та ротації – навіть після припинення мобілізації можуть залишитися механізми підтримки боєздатності армії.

Продовження мобілізації після закінчення воєнного стану можливе лише за умови ухвалення відповідних законодавчих актів,

– зазначив Франчук.

Юрист також додав, що міжнародні партнери можуть вплинути на рішення України щодо мобілізації після закінчення воєнного стану.

Так, якщо Україна отримає достатньо військової допомоги та гарантій безпеки від міжнародних партнерів, особливо США, НАТО і країн ЄС, потреба у мобілізації може зменшитися. Однак зниження рівня підтримки або її відсутність може навпаки змусити уряд шукати внутрішні резерви для оборони.

Дмитро Франчук підкреслив, що на Україну можуть політично тиснути партнери, але успішні дипломатичні домовленості дозволять зменшити мобілізаційні процеси.