Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Дмитрия Франчука для "РБК-Украина".

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От чего будет зависеть продолжение мобилизации после военного положения

Юрист рассказал, что согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", общая мобилизация проводится только во время военного положения или в случае угрозы нападения.

В то же время даже после завершения военного положения мобилизационные процессы могут происходить в следующих вариантах:

принятие отдельного закона – Верховная Рада может принять закон, который позволит мобилизацию в Украине даже без военного положения;

частичная мобилизация – президент Украины может издать соответствующий указ, если будет потребность в доукомплектовании ВСУ. Парламент должен утвердить такое решение;

резервная служба и ротации – даже после прекращения мобилизации могут остаться механизмы поддержки боеспособности армии.

Продолжение мобилизации после окончания военного положения возможно только при условии принятия соответствующих законодательных актов,

– отметил Франчук.

Юрист также добавил, что международные партнеры могут повлиять на решение Украины по мобилизации после окончания военного положения.

Так, если Украина получит достаточно военной помощи и гарантий безопасности от международных партнеров, особенно США, НАТО и стран ЕС, потребность в мобилизации может уменьшиться. Однако снижение уровня поддержки или ее отсутствие может наоборот заставить правительство искать внутренние резервы для обороны.

Дмитрий Франчук подчеркнул, что на Украину могут политически давить партнеры, но успешные дипломатические договоренности позволят уменьшить мобилизационные процессы.